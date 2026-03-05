كشف المدير العام لرابطة فنادق مكسيكو سيتي «ألبرتو ألباران ليفا» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ألغى نحو 800 غرفة من أصل نحو 2000 كانت محجوزة مسبقا في عدد من الفنادق، أي ما يعادل 40% من الحجوزات، وذلك قبل أقل من 100 يوم على انطلاق المنافسات في يونيو القادم.



وأشار «ألباران»، في التقرير الذي بثه موقع الـ«RT» إلى أن هذه الإلغاءات تفوق عدد الحجوزات الجديدة التي تم تسجيلها حتى الآن، رغم اقتراب موعد انطلاق البطولة، مما دفع القطاع الفندقي إلى إعادة النظر في إستراتيجيات التسويق والمبيعات لجذب الزوار واستيعاب الغرف المتاحة.



ويوجد في مكسيكو سيتي أكثر من 63 ألف غرفة منتشرة في نحو 800 فندق، إلا أن نسبة الإشغال الحالية تبقى منخفضة مقارنة بتوقعات موسم كأس العالم، مما يعكس تحديات أمام القطاع السياحي قبل انطلاق الحدث الكبير.