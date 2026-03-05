أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه التواصل مع مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»؛ بسبب صعوبة حصول عدد كبير من اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك، وهذا يعرقل مشاركته في مباراة الملحق العالمي المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتمثيل القارة الآسيوية لمواجهة الفائز من لقاء منتخبي بوليفيا وسورينام، حيث من المقرر أن تقام المباراة في 31 مارس بمدينة مونتيري بالمكسيك.



وأوضح الاتحاد العراقي أن استمرار أزمة المجال الجوي العراقي المغلق منذ أربعة أسابيع، وفق وزارة النقل، جعل نحو 40% من بعثة المنتخب عالقة وغير قادرة على السفر جويا.



وأشار تقرير صحفي إلى أن الخيار البري البديل يستغرق نحو 25 ساعة للوصول إلى تركيا، لكنه محفوف بالمخاطر الأمنية.



كما تأزم الوضع بسبب عدم توفر تأشيرات دخول المكسيك أو الولايات المتحدة للاعبين والجهاز الفني، وغياب سفارة مكسيكية في بغداد، بالإضافة إلى إغلاق منافذ التقديم في قطر والإمارات، وأدى ذلك بالفعل إلى إلغاء المعسكر التدريبي الذي كان مقررا في هيوستن.