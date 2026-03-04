أكد عضو لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي وممثله في مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية المؤرخ الرياضي عمرو سراج فقيه أن ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد يُعد الأقدم على مستوى المملكة من حيث المواجهات الرسمية، ممتداً على مدار 70 عاماً من التنافس.



وأوضح فقيه أن انطلاقة مباريات الديربي الرسمية جاءت تزامناً مع بدء البطولات السعودية المعتمدة عام 1377هـ الموافق 1957م، ضمن منافسات دوري كأس الملك، مشيراً إلى أن أول مواجهة رسمية جمعت الفريقين أُقيمت بتاريخ 28 جمادى الأولى 1377هـ.



وبيّن أن إجمالي المواجهات الرسمية بين الفريقين بلغ 191 مباراة، اختُتمت آخرها -حتى تاريخ الرصد- في 17 جمادى الأولى 1447هـ ضمن ذهاب دوري روشن السعودي، والتي انتهت بفوز الأهلي.



وأشار إلى أن الأهلي يتفوق تاريخياً بتحقيقه 73 انتصاراً، مقابل 62 فوزاً للاتحاد، فيما حضر التعادل في 56 مواجهة، وذلك استناداً إلى البطولات الرسمية التي جرى اعتمادها والمصادقة عليها ضمن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية عام 2025.



وأكد فقيه أن هذه الأرقام تعكس عمق التنافس بين الناديين، ومكانة ديربي جدة في الذاكرة الرياضية السعودية، باعتباره أحد أبرز وأقدم المواجهات الكروية في تاريخ المسابقات المحلية.



وكشف عضو لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي الأهلي تفاصيل واقعة الانسحاب الشهيرة في ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، إلى جانب تسجيل الأهلي رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ المواجهات بين الفريقين.



وبيّن فقيه أن واقعة الانسحاب حدثت يوم الإثنين 22 رجب 1388هـ الموافق 14 أكتوبر 1968م ضمن مسابقة الدوري، إذ انتهت المباراة ميدانياً بتقدم الأهلي بنتيجة 4-2، قبل أن تُثبت النتيجة رسمياً 4-0 وفقاً للائحة المعمول بها آنذاك عقب الانسحاب.



وأشار إلى أن تلك المباراة جاءت ضمن سلسلة تاريخية حقق خلالها الأهلي 9 انتصارات متتالية على الاتحاد، امتدت من سبتمبر 1967م وحتى سبتمبر 1970م، في إنجاز وصفه بأنه رقم قياسي محلياً وعالمياً على مستوى مواجهات الديربي.



وأوضح بأن نتائج المباريات الـ9 المتتالية جاءت على النحو التالي:



3-1، 2-1، 4-0 (انسحاب)، 2-0، 1-0، 4-0، 3-1، 2-0، 3-2، ما يعكس التفوق الفني الذي حققه الأهلي خلال تلك المرحلة التاريخية.



وأكد فقيه أن هذه الأرقام موثقة ضمن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، وتعكس عمق التنافس بين الناديين، ومكانة ديربي جدة كأحد أعرق وأبرز المواجهات في تاريخ الرياضة السعودية.