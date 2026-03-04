قدم رئيس فريق التعاون المتوج بكأس بطولة جدة 2026 عيسى ناهض الثقفي شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على الاهتمام والرعاية اللذين يلقاهما شباب الوطن من القيادة الرشيدة، مثنياً في الوقت نفسه على الدعمين المادي والمعنوي من وزارة الرياضة، إضافة إلى التطوير في قطاع الرياضة، بما فيه رابطة دوري الهواة لكرة القدم.



وأضاف الثقفي: سنواصل في ظل الدعم الكبير العمل على فتح المجال أمام الشباب لممارسة هواية كرة القدم وصقل مواهبهم من خلال استراتيجية وبرامج تدريبية تضمن التطوير وصولاً للجاهزية التي تمكنهم من خدمة الكرة السعودية في الأندية ودعم المنتخبات مستقبلاً.



يذكر أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز توج مساء أمس «التعاون» بكأس بطولة جدة لكرة القدم 2026 عقب فوزه على نظيره «سلام الجامعة» بنتيجة (1-0)، بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ووزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.