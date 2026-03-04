انتقد فيرجيل فان دايك قائد فريق ليفربول، أداء فريقه أمام وولفرهامبتون الأمر الذي أسهم في الخسارة بهدفين مقابل هدف، مشدداً على أن فريقه لم يقدم المستوى الذي يجعله يستحق الخروج بنتيجة إيجابية في مباراته ضد وولفرهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب «مولينيو».



وربط فان دايك الفشل المحتمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا بالتأثير المباشر على فترة الانتقالات الصيفية، 100%، مؤكداً أن المخاطر كبيرة للغاية، لافتاً إلى أنه عندما تلعب لصالح فريق ليفربول، فالأمر دائمًا يكون كذلك وهو أمر يعتمد علينا مع جماهيرنا، لتحقيق النتائج التي نحتاجها من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون على الملعب نفسه، بعد غد (الجمعة)، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يأمل الفريق الأحمر في مصالحة جماهيره المحبطة، والمضي قدماً نحو الفوز بلقب البطولة العريقة، في ظل تلاشي آماله في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.