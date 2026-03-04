شهدنا توترات متصاعدة بين إيران وأطراف إقليمية ودولية، الولايات المتحدة وإسرائيل، في سياق مواجهات عسكرية، الهجمات بالمسيّرات على الخليج، والتحذيرات الدولية للرعايا الأجانب في المنطقة بمغادرة الشرق الأوسط، يتساءل الناس هل سيتصاعد الأمر وصولاً الى اشتباك إقليمي أم أن الخليج يُجر إلى فخ المواجهة مع إيران والكثير من التساؤلات التي من أهمها، ما هو دور التوازن الاقتصادي في الحد من اندلاع حرب واسعة النطاق؟



إيران تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز لتغطية ميزانيتها وتمويل مشروعاتها الداخلية والإقليمية، وأي تصعيد عسكري واسع النطاق سيهدد قدرة إيران على التصدير، ويؤدي إلى خسائر مالية فادحة، مما يزيد الضغط الداخلي على النظام ويجعل اتخاذ خطوات استفزازية أكبر محفوفاً بالمخاطر.



بالمثل، دول الخليج فهي تعتمد على النفط والغاز كمصدر رئيسي للعوائد الاقتصادية وأي اضطراب في الممرات البحرية أو زيادة مفاجئة في أسعار النفط سيحدث تأثيراً مباشر.



حتى الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى ليست بمعزل عن التأثير الاقتصادي، فأي حرب مفتوحة في الخليج تعني ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وتأثيراً على الاقتصاد العالمي وأسواق المال، ما يضيف عبئاً سياسياً على صانعي القرار في واشنطن، هذا التوازن الاقتصادي بين الأطراف يعمل كحزام أمان يمنع الانزلاق نحو حرب واسعة، ويجعل كل طرف يقيم كلفة أي خطوة تصعيدية قبل اتخاذها.



مع ذلك، فإن التوازن الاقتصادي لا يضمن السلام الدائم وإن كان يحد من حدوث العكس، فالخلافات السياسية والتاريخية المعقدة، النزاعات الإقليمية، والأيديولوجيات المختلفة والمتضادة أحياناً في الشرق الأوسط تجعل الخلافات قائمة دائماً برغم وجود الاعتبارات الاقتصادية، إما مناوشات أو هجمات مباشرة أو بواسطة الوكلاء، والكثير من السلوكيات التي يكون مؤداها استعراض القوة أو الاستفزاز، كل ذلك وارد مما يجعل المنطقة في حالة عدم استقرار دائم، لكنها وإن كانت كذلك فهي أقل تكلفة من الدخول في مواجهة عسكرية شاملة.



بعض الأطراف قد تغامر إن رأت أن المكاسب السياسية أو الرمزية أهم من الخسائر الاقتصادية قصيرة المدى، حيث إن التصعيد المحدود دائماً وارد، وبذلك فإن التوازن الاقتصادي في مثل هذه الظروف سيمنع التصعيد وفي نفس الوقت هو لا يضمن السلام.