وثق مقطع فيديو لحظة تدمير الجيش الإسرائيلي مبنى مجلس خبراء القيادة في «قم» (جنوب العاصمة الإيرانية طهران)، خلال اجتماع كان يُعقد لاختيار مرشد أعلى جديد. وأظهر الفيديو انفجاراً ضخماً بعد الغارة الجوية التي استهدفت المبنى.

تكثيف الضربات

كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته على عدة مناطق إيرانية، وأعلن استهداف ديوان الرئاسة الإيراني ومبنى المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن قصفاً جوياً أدى إلى تدمير مبنى مجلس الخبراء في مدينة قم، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي شن موجة جديدة من الهجمات.

تدمير مجلس الخبراء

ونقلت وكالات أنباء إيرانية قولها: «قصف جوي يُدمر مبنى مجلس الخبراء الإيراني في مدينة قم».

وتزامن الحادث مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء دفعة جديدة من الغارات على طهران، اليوم (الثلاثاء)، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.