نفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن تعرض شقتها في دولة الإمارات لحريق أو انفجار، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «تدمير شقتها خارج مصر».

لا علاقة لي بالفيديو

وأكدت وهبة، من خلال حسابها الرسمي على «إنستغرام»، أن الشقة التي ظهرت في الفيديو لا تخصها، موضحة أن المقطع يُظهر شقة في الطابق التاسع عشر، بينما تقيم هي في الطابق الأول، ما ينفي تمامًا صحة ما أثير حولها.

في أمان تام

كما أوضحت الإعلامية أنها غادرت قبل وقوع الأحداث بيوم واحد، وأنها بخير ولم تتعرض لأي مكروه، مطمئنة جمهورها على حالتها.

رسالة طمأنة

واختتمت الإعلامية منشورها بالتأكيد على أن دولة الإمارات بخير، متمنية الأمن والسلامة والاستقرار لكافة الدول العربية.

رحلات استثنائية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق رحلات استثنائية عبر مطارات الدولة، بهدف مساعدة المسافرين الذين تأثروا أو علقوا بسبب الأحداث الأخيرة في المنطقة.

جداول الرحلات

وأشارت الهيئة إلى أن شركات الطيران ستقوم بالإعلان عن جداول هذه الرحلات للوجهات المعنية، لضمان تنظيم عملية السفر وتسهيل مغادرة المتأثرين بأمان.