قررت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعليق الدراسة حضورياً، وتحويلها (عن بُعد) ليومي الأربعاء والخميس 15-16 رمضان 1447هـ، الموافق 4-5 مارس 2026م، مع استمراريـة الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصاً على سلامة الطلبة.
جامعة الإمام تحول الدراسة «عن بعد» الأربعاء والخميس
4 مارس 2026 - 00:54 | آخر تحديث 4 مارس 2026 - 00:54
«عكاظ» (الدمام)
The Imam Abdulrahman bin Faisal University has decided to suspend in-person classes and transition to remote learning for Wednesday and Thursday, 15-16 Ramadan 1447 AH, corresponding to March 4-5, 2026 AD, while maintaining the in-person attendance of administrative and technical staff, faculty members, and university hospital personnel. This decision is based on reports from the National Center of Meteorology regarding the rainy conditions in the Eastern Province, and in consideration of the safety of the students.