قررت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعليق الدراسة حضورياً، وتحويلها (عن بُعد) ليومي الأربعاء والخميس 15-16 رمضان 1447هـ، الموافق 4-5 مارس 2026م، مع استمراريـة الدوام الحضوري للهيئة الإدارية والفنية وأعضاء هيئة التدريس، ومنسوبي المستشفيات الجامعية، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية على المنطقة الشرقية، وحرصاً على سلامة الطلبة.