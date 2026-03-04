كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، عن الملصق الرسمي لبطولة كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، احتفالاً بتبقي 100 يوم فقط على انطلاق الحدث الكروي الأضخم، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للفيفا.



ويعد هذا الملصق القطعة الأخيرة التي تكتمل بها مجموعة ملصقات المدن الـ16 المستضيفة، حيث صمم بجهد تعاوني جمع لأول مرة في تاريخ البطولة 3 فنانين من الدول المستضيفة، وهم الكندي كارسون تينج والمكسيكية مينيرفا والأمريكي هانك ويليس، ليعكسوا برؤيتهم الفنية قيم الوحدة والربط بين الشعوب.



وتستعد كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستقبال العالم في نسخة ثورية تشهد إجراء 104 مباريات، تبدأ في ملعب مكسيكو سيتي في 11 يونيو تختتم بالمباراة النهائية في نيويورك نيو جيرسي في 19 يوليو .



وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو، إن الملصق يجسد الطاقة والتنوع والشغف المشترك، مؤكداً أن مليارات المشجعين سيعيشون لحظات تتخطى حدود كرة القدم لتوحد الثقافات على مسرح عالمي شامل هو الأكبر في تاريخ اللعبة، بحسب موقع «فيفا».



وعلى صعيد التحضيرات الفنية، تأهل حتى الآن 42 منتخباً إلى النهائيات، من بينها 4 منتخبات تسجل حضورها الأول، وهي الأردن وأوزبكستان وكاب فيردي وكوراساو، فيما تتبقى 6 مقاعد سيتم حسمها عبر الملحق العالمي والأوروبي في نهاية مارس الحالي.



وأعلن "فيفا" أن المشجعين الراغبين في حضور المباريات يمكنهم ترقب مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة في أبريل القادم، التي ستعتمد قاعدة الأولوية بالأسبقية، مع استمرار توفر باقات الضيافة لمن يبحثون عن تجربة فاخرة في الملاعب.