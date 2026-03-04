أعلنت قوات العمالقة الجنوبية اليوم (الأربعاء) عن ضبط قارب تهريب قادم من ميناء بندر عباس الإيراني ومتجهاً نحو ميناء الصليف الذي يسيطر عليه الحوثي.



وقال مصدر في الحملة الأمنية، التابعة لقوات العمالقة الجنوبية: إن دورية بحرية ضبطت قارب تهريب بعد عملية رصد استخباراتية، موضحاً أن القارب يبلغ طوله أكثر من 20 متراً، يحمل شحنة مكونة من 3،000 كرتون من الأدوية غير مصرح دخولها.

قارب التهريب المضبوط.



وأشار المصدر لـ"عكاظ" إلى أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على 5 بحارة كانوا على متنه وجميعهم من أبناء محافظة الحديدة يعملون لصالح الحوثي وإيران.

القارب بعد ضبطه.

وقال المصدر: البحارة الذين كانوا على متن القارب، أقروا أثناء التحقيق أن القارب انطلق من ميناء بندر عباس الإيراني وكان متجهاً إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يقع تحت سيطرة الحوثي.



وأوضح المصدر، أن القوات قامت بتحريز المضبوطات ونقل البحارة المهربين للحجز واستكمال التحقيقات، تمهيدًا لنقلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المهربة

وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالرحمن المحرمي أبو زرعة بهذا الإنجاز الأمني، الذي حققته قوات الحملة الأمنية لقوات العمالقة الجنوبية، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل تأمين السواحل، ومكافحة عمليات التهريب، ومنع وصول المهربات إلى الحوثي والجماعات الإرهابية.