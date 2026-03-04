أصدرت الهيئة العامة للرياضة في دولة الكويت تعميماً إدارياً رقم (14/2026) بتاريخ 3 مارس 2026، موجهاً إلى جميع الهيئات الرياضية، يقضي بوقف كافة الأنشطة الرياضية لمختلف المراحل السنية، بما في ذلك التدريبات، وذلك بصفة مؤقتة وحتى إشعار آخر.



وجاء القرار بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، وفي ضوء الظروف الراهنة، وحرصاً على صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجميع المنتسبين للهيئات الرياضية.



وأكدت الهيئة ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في التعميم اعتباراً من تاريخ صدوره، مشددة على أن القرار يأتي في إطار مسؤوليتها لحماية سلامة المجتمع الرياضي وضمان أمنه واستقراره.



وصدر التعميم بتوقيع مدير عام الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالتكليف بشار عبدالله السالم.