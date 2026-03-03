أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اعتراض وتدمير 8 مسيّرات معادية في محيط مدينتَي الرياض والخرج، ضمن محاولات استهداف متفرقة جرى التعامل معها بكفاءة وجاهزية عالية.

وفي وقت سابق، أوضح المالكي أن قوات الدفاع الجوي تمكنت، الإثنين، من اعتراض وتدمير 5 مسيّرات بالقرب من قاعدة الأمير سلطان الجوية، مؤكداً أن عملية التصدي تمت وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ودون تسجيل خسائر بشرية.

محاولة استهداف منشآت حيوية

وفي سياق متصل، أشار المالكي إلى اعتراض وتدمير مسيّرتين حاولتا مهاجمة مصفاة رأس تنورة صباح الإثنين، في محاولة لاستهداف منشأة حيوية، مؤكداً أن الأنظمة الدفاعية تعاملت مع التهديد بكفاءة وأحبطت الهجوم قبل تحقيق أهدافه.

استهداف السفارة الأمريكية

كما كشف عن تعرّض السفارة الأمريكية في الرياض لهجوم بمسيّرتين، وفق التقديرات الأولية، ما أسفر عن حريق محدود وأضرار مادية بسيطة في المبنى، دون الإشارة إلى وقوع إصابات.

ترمب يتوعد برد قريب

من جانبه، توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إيران، مؤكداً في تصريح لشبكة "نيوز ⁠نيشن" أن الرد على الهجوم الذي استهدف السفارة الأمريكية في الرياض، وعلى مقتل جنود أمريكيين خلال الصراع مع إيران، «سيُعرف قريباً»، في إشارة إلى إجراءات مرتقبة قد تتخذها واشنطن.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تأكيدات رسمية باستمرار الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات تمس أمن المملكة وسلامة منشآتها الحيوية