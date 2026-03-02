نفت الفنانة المصرية يارا السكري، تعرضها لأي إصابات خلال تصوير حلقتها في برنامج «رامز ليفل الوحش»، مؤكدة أن ما تردد حول إصابتها لا أساس له من الصحة.

اتبهدلت وانبسطت

وأضافت: «مفيش إصابات، بالعكس خلصت الحلقة وكنا قاعدين بنضحك وبنتريق على حاجات حصلت، اتبهدلت بس انبسطت، مفيش إصابات زي ما اتقال واتكتب في الأخبار، ومفيش أي حاجه»، وعُرضت حلقة يارا السكري في برنامج «رامز ليفل الوحش» أمس.

شائعات وصمت

من جهة ثانية، أوضحت يارا السكري أن الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية لم تسبب لها انزعاجًا، معتبرة أنها دليل على حضورها اللافت في كل ظهور.

وقالت خلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي: «متضايقتش من الإشاعات اللي طلعت وقلت الدنيا ماشيه كويس»، وتابعت: «مش بتضايق من الحاجات دي، أنا شخص صبور ودايمًا مع أي حاجه بتحصل بقول شوية وقت وكل حاجه هتوضح، أنا طول عمري هاديه، وطول عمري مش برد، بس لما كبرت اتعلمت أكتر، والصمت عمره ما خذلني، بتعامل مع الدوشة بصمت تام، القوة في الصمت في بعض الأمور».