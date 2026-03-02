تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الإثنين) من وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة، وبحث الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وحفظ أمن واستقرار المنطقة.