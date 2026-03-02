تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم (الإثنين) من وزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف.
وجرى خلال الاتصال مناقشة التطورات في المنطقة، وبحث الجهود الدولية الرامية لخفض التصعيد وحفظ أمن واستقرار المنطقة.
Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah received a phone call today (Monday) from the Foreign Minister of the Republic of Uzbekistan, Bakhtiyar Saidov.
During the call, they discussed developments in the region and examined international efforts aimed at de-escalation and maintaining security and stability in the area.