أعلنت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان استئناف التخفيضات الطوعية تدريجياً، ورفع الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2026، في ظل ما وصفته بأساسيات سوق صحية وانخفاض المخزونات النفطية.



وأوضحت الدول الثماني، التي عقدت اجتماعاً افتراضياً في 1 مارس 2026، أنها ستبدأ تفكيك التخفيضات الطوعية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي أُعلنت في أبريل 2023، على أن تتم العودة التدريجية للكميات وفق تطورات السوق، مع الاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإبطاء أو إيقاف أو عكس الزيادة إذا استدعت الظروف ذلك.



وبلغت الزيادة للسعودية وروسيا 62 ألف برميل يوميا لكل منهما، و 26 ألفا للعراق، و 18 ألف برميل للإمارات، و 16 ألف برميل للكويت، و 10 آلاف برميل لكازاخستان، و 6 آلاف برميل للجزائر، و 5 آلاف برميل لعمان.



كما أكدت الدول التزامها الكامل باتفاق إعلان التعاون، بما في ذلك التعويض عن أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024، مشيرة إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC) ستتابع الالتزام والتعويضات.



ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في 5 أبريل 2026 لمراجعة أوضاع السوق والتقيد بالحصص، وفيما يلي جدول الإنتاج المطلوب إبريل 2026.



* زيادة الإنتاج اليومية:



- 62 ألف برميل للسعودية وروسيا



- 26 ألف برميل للعراق



- 18 ألف برميل للإمارات



- 16 ألف برميل للكويت