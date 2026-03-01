أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المجلس المؤقت لقيادة البلاد بدأ عمله اليوم (الأحد)، عقب اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، مشدداً على أن طهران ستواصل الضرب بقوة لـ«تدمير قواعد الأعداء العسكرية، ودفعهم نحو اليأس كالعادة»، على حد قوله.



ومجلس القيادة عبارة عن هيئة مكلفة بالقيام بدور خامنئي إلى أن ينتخب مجلس الخبراء مرشداً جديداً.

وأضاف بزشكيان في خطاب مقتضب بثته وكالة «فارس» للأنباء أن ألم اغتيال المرشد علي خامنئي الذي قُتل في هجمات أمريكية إسرائيلية على إيران، أمس (السبت)، سيظل يتردد في أذهان الشعب الإيراني طويلاً.



وقال: «نحن ثابتون في السير على درب الفخر والاستقلال والمجد لإيران الحبيبة»، لافتاً إلى أنه على «الشعوب التحرك لمواجهة التوسع الأمريكي الصهيوني الذي سيطال جميع الدول بعد استهداف إيران». وذكر أن «القوات المسلحة الإيرانية تضرب بكل قوة قواعد الأعداء».



وكانت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أفادت بأنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي عضواً في مجلس القيادة الإيراني.

وسيكون أعرافي، وهو عضو في «مجلس صيانة الدستور»، جزءاً من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي.



وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني قال إن تشكيل مجلس قيادة مؤقت سيتم قريباً تمهيداً لاختيار قائد جديد، بعدما أعلنت طهران في وقت سابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.



وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت إلى حين انتخاب المرشد القادم»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل «أحرقتا قلب الشعب الإيراني» بعد اغتيالهما المرشد علي خامنئي، متوعداً بـ«حرق قلوبهم بالمقابل».