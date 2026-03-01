أعلن وزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي اليوم (الأحد) أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا من أجل حل الصراع مع إيران، مؤكدا أنه «كلما استؤنفت المحادثات في وقت أقرب كان ذلك أفضل للجميع».

وكتب البوسعيدي، على حسابه في منصة «إكس»، أن المحادثات التي عُقدت في جنيف «أحرزت تقدما حقيقيا نحو اتفاق غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة»، مضيفا: «رغم أن الأمل كان تجنب الحرب، فإن اندلاعها لا ينبغي أن يعني انطفاء أمل السلام».

بالمقابل، نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله: «إن الحرب على إيران ستستمر 4 أسابيع على الأرجح».

وتزامن ذلك مع تعهد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، باستخدام خطوات للدفاع عن مصالحهم ومصالح حلفائهم في المنطقة التي تستهدفها إيران، مؤكدين «ربما تتمثل الخطوات في تمكين اتخاذ إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرة إيران على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من مصدرها».

واعربت الدول الثلاث عن استيائها الشديد إزاء الهجمات الصاروخية العشوائية وغير المتناسبة التي شنتها إيران.

في الوقت ذاته، قالت وزارة الداخلية البحرينية إن «العدوان الإيراني استهدف إحدى المنشآت البحرية بالقرب من ميناء سلمان»، موضحة في بيان أن الدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة على الحريق.