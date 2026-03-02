أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية «أسبيدس» في البحر الأحمر والخليج والمحيط الهندي ستُعزَّز بسفن إضافية.



وقالت كالاس في بيان، عقب اجتماع عبر الاتصال المرئي مع وزراء خارجية أوروبيين، إن بعثة «أسبيدس» شهدت ارتفاعاً حاداً في طلبات الحماية، مضيفة: «سنُعزّزها بسفن إضافية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة».



وأشارت إلى أنها تعتزم عقد اجتماع مع دول الخليج.



وكانت المهمة البحرية الأوربية «أسبيدس» قد دعت سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن لتوخي الحذّر، من احتمالية حدوث هجمات بحرية ضمن تداعيات الهجمات التي تشنها أمريكا وإسرائيل على إيران.



وقالت المهمة على حسابها في منصة «إكس،»: «ندعو قطاع الشحن إلى توخي الحذر والوعي بأنه لا يمكن استبعاد وقوع هجمات على جميع أنواع الشحن»، مؤكدة أن أصولها في منطقة العمليات، ستبقى في حالة تأهب قصوى، وهي على أهبة الاستعداد للمساهمة في حدود إمكانياتها وقدراتها لحماية الأرواح في البحر. وحماية الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية البحرية وأكثرها عرضة للخطر.



وكانت المهمة البحرية الأوروبية، قد أعلنت إكمالها 23 شهراً من العمليات، وأن وحداتها الحربية وفّرت الحماية والدعم الوثيق لأكثر من 1450 سفينة تجارية أثناء عبورها الجزء الجنوبي من البحر الأحمر، الذي شهد هجمات متكررة على حركة الشحن الدولي.