استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أمس (الأحد)، القائمَ بأعمال سفارة إيران في عمّان وأبلغته رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى حكومته؛ على خلفية الاعتداءات التي استهدفت أراضي الأردن ودولاً عربية شقيقة.



وأكدت الوزارة إدانتها للانتهاكات الصارخة لسيادة بلادها وسيادة الدول العربية، مؤكدة أن الهجمات تعد خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً مرفوضاً يهدّد سلامة المواطنين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.



وقال المتحدث باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال ضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، واحترام سيادته وسلامة أراضيه، والالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.



وأكّد المجالي أنّ الوزارة أبلغت القائمَ بالأعمال بشكل حاسم أنّ الأردن سيتّخذ جميع الخطوات المتاحة واللازمة لحماية سلامة مواطنيه وأمنه وسيادته.