وضع الفنان المصري عمرو سعد حداً للتكهنات حول لقب «الأعلى أجراً» في العالم العربي، مؤكداً أنه يصنف كأعلى فنان من حيث القيمة التسويقية في المنطقة، رداً على ما تم تداوله من تصريحات لفنانين آخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أوضح عمرو سعد في تصريحات تلفزيونية أن تصنيفه كأعلى قيمة تسويقية لا يعني أنه الأفضل فنياً، وأن فكرة الصراع أو المنافسة بين الفنانين مجرد اختلاق لـ«السوشال ميديا»، مشدداً على أنه يركز على جهوده الشخصية وجمهوره وما يقدمه من أعمال، بعيداً عن المقارنات أو الصراعات المفتعلة.

5 سنوات من الصمت

أشار إلى أنه لم يتطرق لهذه القضية منذ خمس سنوات، لكنه شعر بضرورة الرد بعد تداول الأخبار، معلقاً: «مفيش محطة في مصر ولا منصة ولا منتج إلا ويعلم أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله مش في مصر بس».

التركيز على الجمهور والأعمال

وشدد عمرو سعد على أن اهتمامه الأساسي منصب على أعماله الفنية والجمهور الذي يتابعه، مؤكداً أن النجاح الحقيقي بالنسبة له يكمن في الإبداع والعمل الجاد، وليس في الصراعات أو المقارنات على الأجور.

أعماله في رمضان

يعرض لعمرو سعد حالياً في موسم دراما رمضان مسلسل «إفراج»، من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف ورشة ملوك، وإنتاج صادق وأنور الصباح، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي شعبي يمتد على مدار 30 حلقة، ويعرض على قناة MBC مصر﻿.

فريق العمل

وشارك في بطولة العمل عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبدالحميد، علاء مرسي، سارة بركة، وآخرون، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.