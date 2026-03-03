تباينت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي اليوم، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذاً آمناً وسط تصاعد الحرب الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مما أثار مخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد وأدى لتفاقم حالة عدم اليقين.



أعلى مستوى



وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بشكل طفيف 0.3% إلى 5304.45 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:19 بتوقيت غرينتش بعد تسجيل ارتفاع بأكثر من 1%. وفي الجلسة السابقة، زاد سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل القادم 0.4% إلى 5331.5 دولار.