تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة حاجز 3 دولارات للغالون أمس، للمرة الأولى منذ نوفمبر، بحسب بيانات OPIS.



وجاءت هذه الزيادة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.



اختبار شعبية



وتوقع محللون أن تؤدي كل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط الخام إلى رفع سعر البنزين بنحو 25 سنتاً للغالون. وأشارت إحدى الشركات المتخصصة إلى احتمال وصول الأسعار إلى 3.25 دولار للغالون هذا الأسبوع إذا استمرت الأزمة.



ورأى محللون أن ارتفاع أسعار الوقود يشكل اختباراً لشعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، خصوصاً أن استطلاعاً أظهر أن نحو نصف المشاركين قد يقل دعمهم للحملة ضد إيران إذا ارتفعت أسعار الوقود.