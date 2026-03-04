تتداول العقود المستقبلية لمزيج برنت عند أكبر علاوة سعرية لها مقارنة بمعيار دبي الشرق أوسطي منذ 2022، بعدما قفز المعيار العالمي للنفط الخام عقب الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.



وتجاوزت عقود مبادلة الفروقات بين العقود المستقبلية والمقايضات (EFS)، مستوى 6 دولارات للبرميل اليوم، وفقاً لوسطاء وتجار. وكان الفارق يقل عن دولارين لمعظم فترات الأسبوع الماضي، قبل اندلاع الصراع.



وفي حين ارتفع سعر مزيج برنت بقوة، اتسم تسعير معيار دبي المتداول خارج البورصة بحالة من الارتباك. فقد توقفت حركة الشحن عبر مضيق هرمز فعلياً، ما عطل خروج النفط الخام من المنطقة، وأدى إلى تراجع نشاط التداول في الشرق الأوسط -بما في ذلك عقود خام عُمان المستقبلية- بسبب حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات.



تكاليف الشحن



ومن العوامل الأخرى التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع، القفزة الكبيرة في تكاليف الشحن، إذ أصبحت السعة الفائضة المتاحة لنقل النفط -الذي ما زال موردو المنطقة يُنتجونه- أكثر ندرة داخل الممر البحري الغني بالنفط.



وكتب محللو «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، ومن بينهم ناتاشا كانيفا، في مذكرة: «مع استمرار تعطل مضيق هرمز، يوشك الوقت على النفاد، فإذا لم يُعاد فتحه خلال 21 يوماً، فقد تبدأ عمليات وقف الإنتاج في الحقول».