تشهد السماء، مساء اليوم (الثلاثاء)، ظاهرة فلكية نادرة تُعرف بالخسوف الكلي للقمر أو «القمر الدموي»، حيث يتحول القمر إلى لون أحمر يميل للبرتقالي لمدة تقارب الساعة، في حدث يتزامن مع اكتمال بدر رمضان.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن الخسوف الكلي يبدأ عند الساعة 11:04 بالتوقيت العالمي، ويستمر حتى 12:03، فيما تمتد المراحل الجزئية والخفيفة قبل وبعد هذه الفترة لتغطية كامل الظاهرة حتى الساعة 14:23 تقريبًا.

وسيظهر الخسوف الكلي بشكل واضح في مناطق عدة حول العالم، من شرق آسيا وأستراليا إلى المحيط الهادئ، إضافة إلى الأمريكتين وأجزاء من أوروبا والمناطق القطبية.

أما في العالم العربي، فلن تُشاهد المرحلة الكاملة، لكن الإمارات وسلطنة عُمان ستتمكنان من متابعة مرحلة شبه الظل الأخيرة، التي تتزامن نهايتها مع أذان المغرب. ويلاحظ في هذه المرحلة انخفاض خفيف في إضاءة القمر، قد يصعب تمييزه بالعين المجردة.

ويحدث الخسوف القمري عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر في منتصف الشهر القمري، فيدخل القمر في ظل الأرض، ما يمنحه اللون الأحمر المميز لهذه الظاهرة التي لطالما ارتبطت بحساب الأشهر القمرية.

وأكد خبراء الفلك أن مشاهدة الخسوف لا تحتاج معدات خاصة، ويكفي أن يكون القمر واضحًا في السماء. أما لمن يرغب في التقاط صور مذهلة، فنصحوا باستخدام كاميرا مثبتة على حامل ثلاثي مع تعريض ضوئي لبضع ثوانٍ للحصول على لقطة أوضح للقمر أثناء تحوله للون الدموي.

ولا يتوقف شهر مارس عند هذا الحد، فبعد أيام قليلة، سيكون عشاق الفلك على موعد مع اقتران لافت بين كوكبي الزهرة وزحل في 8 مارس، ليضيفوا تجربة سماوية جديدة إلى سماء هذا الشهر المليئة بالظواهر الفلكية.