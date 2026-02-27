أعلنت أكبر شركة مصدرة للعملات الرقمية في العالم تجميد نحو 4.2 مليار دولار من عملتها الرقمية المرتبطة بأنشطة وصفتها بـ«غير المشروعة».

وبحسب وكالة رويترز، قالت شركة Tether إن قرار التجميد يأتي في ظل جهود عالمية متزايدة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالأصول المشفرة، وأن الجزء الأكبر من هذه المبالغ، نحو 3.5 مليار دولار، جرى تجميده منذ عام 2023، في وقت تتصاعد فيه تحركات الجهات التنظيمية حول العالم لتشديد الرقابة على سوق العملات الرقمية.

وتُعد تيثر أكبر جهة مصدرة للعملات المستقرة، إذ يتجاوز حجم التداول من عملتها المرتبطة بالدولار الأمريكي أكثر من 180 مليار دولار حالياً، مقارنةً بنحو 70 مليار دولار قبل 3 سنوات فقط، ما يعكس نمواً متسارعاً في حجم استخدامها عالمياً.

وأكدت الشركة أنها تملك القدرة التقنية على تجميد عملاتها الرقمية الموجودة في المحافظ الإلكترونية للمستخدمين عن بُعد، وذلك بناءً على طلب جهات إنفاذ القانون.

وفي هذا السياق، كشفت تيثر أنها ساعدت هذا الأسبوع وزارة العدل الأمريكية في تجميد نحو 61 مليون دولار من عملة USDT، كانت مرتبطة بعمليات احتيال تُعرف باسم «الذبح الرومانسي»، وهو أسلوب احتيالي يعتمد على بناء علاقة شخصية مع الضحية قبل استدراجها مالياً.

كما سبق للشركة أن أعلنت حظر محافظ رقمية مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى أنشطة تتعلق بـ«الإرهاب والنزاعات المسلحة» في إسرائيل وأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أفادت منصة تداول العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات العام الماضي بأن تيثر قامت بحظر أموال على منصتها.

ولطالما أثارت الجهات الرقابية الدولية مخاوف بشأن استخدام العملات المشفرة في تمويل الأنشطة غير القانونية. ففي العام الماضي، دعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، الدول إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الجرائم المالية في أسواق الأصول الرقمية، التي لا تزال أقل تنظيماً مقارنة بالأسواق المالية التقليدية.

وبحسب باحثين في مجال تحليل سلاسل الكتل، تلقى غاسلو أموال ما لا يقل عن 82 مليار دولار من العملات المشفرة خلال العام الماضي، مقارنة بـ10 مليارات دولار فقط في عام 2020، في زيادة حادة يُعزى جزء منها إلى تنامي نشاط مجموعات ناطقة بالصينية.

وتُستخدم العملات المستقرة بشكل أساسي في عمليات التداول داخل أسواق العملات الرقمية، وقد شهدت أحجام تداولها ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بالتوسع الكبير في سوق الأصول المشفرة عالمياً.