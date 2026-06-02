قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة تفوق الأربع سنوات بحق المدعو سلمان يوسف، إثر إدانته بارتكاب سلسلة من الاعتداءات الجنسية التي استهدفت عدة نساء في العاصمة لندن.

ووفقاً لما أوردته منصة «العرب في بريطانيا» عبر حسابها الرسمي، فإن الشرطة البريطانية تمكنت من توقيف المتهم بعد رصد نمط جرائمه التي تركزت داخل شبكة قطارات الأنفاق (المترو) خلال ساعات الليل، حيث كان يتعمد استهداف النساء اللواتي يسافرن بمفردهن. وبحسب تفاصيل القضية، فقد أثبتت التحقيقات تورطه في إخضاع ثماني نساء لاعتداءات جنسية، بالإضافة إلى ارتكابه فعلاً فاضحاً أمام امرأة تاسعة.

وفي تعليقها على الحكم، نقلت صحيفة «الإندبندنت» عن المحققة في شرطة النقل البريطانية، إيرينا كوثبرت، وصفها للمدان بأنه «مفترس ارتكب أفعاله بدوافع مدروسة، واستغل شبكة السكك الحديدية الليلية عمداً لاستهداف النساء الوحيدات»، مؤكدة أنه لم يُظهر أي ندم على ما اقترفه.

من جانبها، شددت منصة «العرب في بريطانيا» على الموقف الحازم للجالية والمجتمع في ملاحقة وتعرية مرتكبي مثل هذه الجرائم، مؤكدة استمرار الجهود لدعم العدالة وضمان محاسبة أي متورط في الاعتداءات الجنسية لينال جزاءه القانوني خلف القضبان.