لفتت الأميرة رجوة الحسين الأنظار بإطلالة تحمل طابعًا وطنيًا مميزًا، إذ ظهرت مرتدية ثوبًا أردنيًا تقليديًا مزينًا برموز مستوحاة من التراث الأردني، وذلك تزامنًا مع احتفالها بالذكرى السنوية الثالثة لزفافها من ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صورًا للأميرة رجوة برفقة الأمير الحسين، وعكست الإطلالة اعتزازًا بالهوية الأردنية وارتباطًا بالعادات والتقاليد الوطنية، في مناسبة تحمل مكانة خاصة لدى الأسرة الهاشمية والشعب الأردني.

وحظيت الصورة بتفاعل من المتابعين الذين رأوا أن الإطلالة جسدت رسالة فخر بالثقافة المحلية في مناسبة عائلية مميزة.

يُذكر أن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين احتفلا بزفافهما في الأول من يونيو 2023، في حفل ملكي شهد حضورًا عربيًا ودوليًا واسعًا، وشكّل حدثًا بارزًا حظي باهتمام إعلامي كبير داخل الأردن وخارجه.