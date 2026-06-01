في مشهد عكس الوجه الحقيقي للنجومية، خطف النجمان المصريان أحمد عز وكريم عبدالعزيز الأنظار خلال افتتاح فيلم (سفن دوقز)، بعدما قدّما نموذجاً يجمع بين الحضور الفني اللافت والرقي الإنساني في التعامل مع الإعلاميين والجمهور والمنظمين.

وأظهر النجمان احترافية عالية في تعاملهما مع وسائل الإعلام، إذ حرصا على الإجابة عن مختلف الأسئلة بروح إيجابية وترحيب لافت، كما حظي تعاملهما مع المنظمين وفريق العمل بإشادة واسعة، بعدما بدت عليهما روح التعاون والاحترام والتقدير للجهود المبذولة لإنجاح الافتتاح.

ولم يكن الجمهور بعيداً عن اهتمام النجمين، إذ حرصا على التفاعل مع الحضور والتقاط الصور التذكارية وتبادل التحيات مع محبيهما، في لفتة أكدت مكانتهما لدى الجمهور السعودي والعربي.

وعلى هامش الحدث، أبدى النجمان اهتمامهما بالحراك السينمائي الذي تشهده المملكة خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي الاستثمارات والمبادرات الداعمة لصناعة الأفلام والترفيه.

ويُعد فيلم (سفن دوقز) من أبرز الإنتاجات السينمائية العربية المنتظرة، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع رافق العرض الافتتاحي ومشاركة أبطاله في الفعاليات المصاحبة له.