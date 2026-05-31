أثارت تصريحات المطرب المصري رامي صبري حول سوق الغناء والأعمال في مصر، التي يتلقاها من الملحنين والشعراء جدلاً واسعاً، تزامناً مع شكوى الملحن المصري نادر نور من قلة فرص العمل في الوسط الفني.

توضيح بعد الانتقادات

وخرج رامي صبري عبر حسابه على «إنستغرام» موضحاً أن تصريحاته لم تكن هجوماً على صناع الموسيقى، بل تعبيراً عن رغبته في البحث عن أفكار مختلفة وغير تقليدية، مؤكداً أن أي مطرب من حقه اختيار الأعمال التي تناسبه فنياً.

أزمة في سوق الغناء

وأشار إلى أن الأزمة الحقيقية تعود إلى وجود أعداد كبيرة من الملحنين والشعراء والموزعين مقابل عدد محدود من المطربين القادرين على طرح أعمال باستمرار، ما يجعل المنافسة داخل الوسط الغنائي أكثر صعوبة.

دعم تركي آل الشيخ

وخلال حديثه، وجه رامي صبري رسالة شكر وامتنان إلى المستشار تركي آل الشيخ، مشيداً بدعمه المتواصل للفنانين والمبدعين في العالم العربي.

منشور أثار الجدل

وكان رامي صبري كتب عبر حسابه على «فيسبوك»، أخيراً، منشوراً تحدث فيه عن غياب التجديد في بعض الأعمال التي تصله، الأمر الذي تسبب في موجة واسعة من الجدل والتعليقات بين متابعيه.

وكتب رامي صبري في منشوره: «عدم الرد على ملحنين ومؤلفين أو مبدعين عموماً؛ سببه غياب التجديد وعدم وجود أفكار مختلفة»، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل والتفاعل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.