أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ طرح تذاكر المسرحية الكوميدية «ليلة عسل»، المقرر عرضها على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي بالرياض خلال الفترة من 4 إلى 10 يونيو القادم.

صُنّاع العمل

وتعد المسرحية أول بطولة مسرحية للفنان مصطفى غريب، ويشاركه البطولة كل من رحمة أحمد وإيمان السيد ودنيا سامي وسامي مغاوري وإسماعيل فرغلي، إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

عمل كوميدي

وتنتمى مسرحية «ليلة عسل» إلى الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وسط توقعات بتحقيق تفاعل جماهيري كبير خلال موسم الصيف 2026.

موسم ترفيهي متنوع

وتأتي المسرحية ضمن سلسلة العروض الفنية والترفيهية التي تستضيفها منطقة بوليفارد سيتي، التي تشهد خلال الفترة الحالية نشاطاً فنيّاً متنوعاً يجمع بين المسرحيات والحفلات الغنائية والفعاليات الجماهيرية.

أحدث أعماله السينمائية

وعلى الصعيد السينمائي، يعرض حالياً للفنان مصطفى غريب فيلم «الكلام على إيه» في دور العرض بالوطن العربي، بمشاركة أحمد حاتم وجيهان الشماشرجي وآية سماحة وسيد رجب ودنيا سامي، والعمل من تأليف أحمد بدوي، وإخراج ساندرو كنعان، وإنتاج أحمد يوسف.