شهدت رحلة تابعة لشركة United Airlines لحظات توتر على متنها، بعدما اضطر قائد الطائرة إلى إعلان حالة طوارئ جوية، ما استدعى تغيير مسار الرحلة والهبوط بشكل عاجل في مطار بديل وسط استنفار فرق الطوارئ.

وبحسب تقارير إعلامية، كانت الطائرة في طريقها إلى وجهتها المقررة عندما رصد الطاقم خللاً فنياً أثناء الإقلاع، دفع الطيار إلى اتخاذ قرار فوري بالعودة وإبلاغ برج المراقبة بوجود حالة طارئة تستدعي الهبوط العاجل.

وأفادت شبكة CNN أن قائد الطائرة استخدم نداء الاستغاثة المعروف «ماي داي» بعد الاشتباه بوجود عطل في أحد المحركات، بينما كانت الطائرة (من طراز بوينغ 787) تقل 219 راكباً و11 من أفراد الطاقم على متنها.

وبعد الهبوط مباشرة، انتشرت فرق الإطفاء والإنقاذ في محيط المدرج؛ للتأكد من سلامة الركاب والطائرة، قبل نقلها إلى موقع الفحص الفني لإجراء التقييمات اللازمة.

وأكدت الشركة أن عملية الهبوط تمت دون أي إصابات بين الركاب أو الطاقم، مشيرة إلى أنه تم إلغاء الرحلة لاحقاً وتوفير ترتيبات سفر بديلة للمسافرين، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لتحديد سبب الخلل الفني الذي أدى إلى إعلان حالة الطوارئ.