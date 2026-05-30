تحوّل تسرب غاز إلى كارثة مروعة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، بعدما أدى انفجار هائل إلى تدمير مبنى سكني بالكامل، مخلفًا ما لا يقل عن ثلاثة قتلى وخمسة مصابين، وسط مشاهد وصفت بالمرعبة.

ووفقًا لما أوردته شبكة «CBS News»، وقع الانفجار في مبنى «إل ريكاردو» السكني الواقع شمال حديقة حيوان دالاس، حيث دوّى الانفجار بقوة قبل أن تندلع النيران في أرجاء المبنى، متسببًا في انهيار أجزاء واسعة منه.

وعلى الفور، استنفرت السلطات الأمريكية فرقها الميدانية، إذ دفعت بعشرات سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى الموقع، بينما شارك نحو 120 عنصرًا من رجال الإطفاء في عمليات السيطرة على الحريق والبحث بين الأنقاض.

وسرعان ما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت حجم الدمار الذي خلفه الانفجار، فيما كشفت صور جوية عن مبنى شبه مدمر تتصاعد منه ألسنة اللهب وسحب كثيفة من الدخان الأسود.

ورغم نجاح فرق الإطفاء في احتواء الحريق، فإن المهمة لم تنتهِ بسهولة، إذ أعلنت السلطات ظهور بؤر نارية متفرقة اشتعلت مجددًا أثناء عمليات تفتيش الأنقاض والبحث داخل المبنى المنهار المكوّن من طابقين.

وتواصل فرق الطوارئ عملها في الموقع وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا، بينما تتجه التحقيقات الأولية إلى أن تسرب الغاز كان السبب الرئيسي وراء الانفجار المدمر.