وقَّع البرتغالي جوزيه مورينيو عقد توليه تدريب ريال مدريد الإسباني للمرة الثانية، بحسب ما نقلته شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية.

عقد حتى 2029

وأضافت الشبكة أن مورينيو سيصبح المدرب القادم لريال مدريد في حال إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً للنادي، إذ وقَّع المدرب البرتغالي عقداً الأسبوع الماضي يمتد حتى عام 2029.

15 مليون يورو شرط الرحيل

من جانبها، ذكرت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن ريال مدريد سيدفع 15 مليون يورو لنادي بنفيكا مقابل إنهاء عقد مورينيو، وذلك بعد انقضاء مدة البند الذي كان يسمح للمدرب، الملقب بـ«السبيشال وان»، بالرحيل مقابل 7 ملايين يورو.

انتخابات ساخنة في مدريد

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ريال مدريد يوم 7 يونيو القادم، ولأول مرة منذ 20 عاماً ستكون المنافسة قوية، إذ يتنافس رئيس النادي الحالي فلورنتينو بيريز مع إنريكي ريكيلمي.

وفي حال فوز بيريز، سيُعلن رسمياً عودة مورينيو، الذي سبق له قيادة الفريق الملكي خلال الفترة من 2010 إلى 2013، بينما يعارض إنريكي ريكيلمي فكرة عودة المدرب البرتغالي.