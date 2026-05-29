أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجهه إلى غرفة العمليات في البيت الأبيض لاتخاذ القرار النهائي بشأن التفاهمات المطروحة مع إيران، قائلاً: «سأجتمع الآن في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي».

كما أعلن ترمب رفع الحصار البحري الذي كانت تفرضه القوات الأمريكية، داعياً السفن التي تعطلت حركتها في المضيق إلى استئناف رحلاتها والعودة إلى وجهاتها.

ورفع الرئيس الأمريكي سقف مطالبه تجاه إيران، معلناً أن أي تفاهم نهائي مع طهران يجب أن يتضمن تعهداً واضحاً بعدم امتلاك سلاح أو قنبلة نووية، إلى جانب فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون قيود أو رسوم، وتدمير المواد النووية المخصبة المدفونة في المواقع الإيرانية.



وقال ترمب في منشور عبر منصة «تروث سوشال» إن إيران «يجب أن توافق على أنها لن تمتلك أبداً سلاحاً أو قنبلة نووية»، مؤكداً أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً أمام حركة الشحن البحري في الاتجاهين دون أي قيود.

إزالة الألغام ورفع الحصار البحري



وأوضح الرئيس الأمريكي أن الألغام البحرية الموجودة في المضيق، إن وجدت، يجب التخلص منها بشكل كامل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بإزالة عدد من تلك الألغام عبر عمليات تفجير نفذتها كاسحات الألغام التابعة لها.



وأضاف أن إيران ستتولى إزالة أو تفجير أي ألغام متبقية بصورة فورية، لافتاً إلى أن عددها محدود.

تدمير «الغبار النووي»



وفي ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال ترمب إن المواد المخصبة، التي وصفها أحياناً بـ«الغبار النووي»، والمدفونة في منشآت تقع تحت الجبال، ستُستخرج بالتنسيق بين الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيداً لتدميرها بالكامل.



وأشار إلى أن عملية الاستخراج تتطلب قدرات تقنية خاصة لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة والصين، بحسب تعبيره.

لا أموال في المرحلة الحالية



وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال في الوقت الراهن، مضيفاً أن هناك بنوداً أخرى جرى الاتفاق عليها، لكنها أقل أهمية من الملفات الرئيسية المطروحة.