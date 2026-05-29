فيما انطلقت المحادثات الأمنية في البنتاغون، ناقش الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم (الجمعة) الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات الراهنة.



وأكد عون خلال اتصال هاتفي بوزير الخارجية الأمريكي ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، باعتباره المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى، والممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة.



ونقلت الرئاسة اللبنانية عن روبيو تأكيده «التزام الإدارة الأمريكية والاستمرار في مساعيها لتثبيت مخرجات لقاءات واشنطن السابقة»، مشدداً على دعمه لاستقرار لبنان واستقلاله وسيادته على كامل أراضيه، وحقه الطبيعي والكامل في تقرير مصيره.



وذكرت مصادر لبنانية أن الوفد العسكري عقد اجتماعاً تحضيرياً أمس (الخميس) مع الفريق الأمريكي في البنتاغون، فيما بدأ اليوم المحادثات مع الجانب الإسرائيلي.



وأشارت المصادر إلى أن الوفد العسكري للمفاوضات يضم 6 ضباط برئاسة العميد الركن جورج رزق الله. وتركز المفاوضات الحالية على وقف إطلاق النار، كما سيتم وضع آلية تطوير لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، كما سيناقش إمكانية العمل الميداني للجيش اللبناني جنوبي البلاد.



وأشارت المصادر إلى أن الفريق الأمني اللبناني سيشدد على رفض إشراك إسرائيل في التعامل مع أي منطقة تجريبية خلال عملية الانتشار في جنوب البلاد.



في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في جنوب لبنان.



ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نتنياهو قال خلال زيارة الحدود الشمالية: «قوات الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني، وتقدمت نحو مواقع استراتيجية جنوب لبنان»، مضيفاً: «نعمل أيضاً في بيروت، وكذلك في البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها».