لا تزال مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تراوح مكانها، وسط تأكيدات بحدوث تغييرات في بعض بنودها، ووفقاً لمصادر إيرانية وأمريكية، اليوم (الجمعة)، فإن المذكرة لم يتم الانتهاء منها بعد.



ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، والسماح برفع القيود عن الملاحة عبر مضيق هرمز، وفك الحصار الأمريكي عن موانئ إيران، ورفع بعض العقوبات المفروضة عليها، إلا أن الاتفاق لم تُستكمل لمساته النهائية بعد.



بدورها، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية اليوم عن مصدر قوله إن مذكرة التفاهم المحتملة بين إيران والولايات المتحدة شهدت تغييرات في الأيام الماضية، ولم يتم الانتهاء من النص بعد.



وأثارت التقارير الإعلامية حالة من الجدل والغموض بشأن التوصل إلى مسودة مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز.



وأوضح مسؤولون أمريكيون أن الاتفاق لا يتضمن اتفاقات جانبية أو بنوداً سرية تتعلق بتخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.



وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوضح خطوطه الحمراء.



وأشار المسؤول إلى أن ترمب لن يبرم سوى اتفاق جيد للشعب الأمريكي، يجب أن يضمن عدم تمكن إيران من الحصول على سلاح نووي أبداً.