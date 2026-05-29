هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، اليوم (الجمعة)، بتعميق الضربات لحزب الله وإبعاد التهديدات والدفاع عن شمال إسرائيل.



وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال تفقد قواته بمزارع شبعا: قتل 7,500 مسلح من حزب الله بينهم 2,500 منذ مارس الماضي، موضحاً إن الضرر التراكمي اللاحق بحزب الله بالغ وغير مسبوق.



وأشار إلى أن قواته تتقدم وكل إنجاز إضافي يعزز الأمن ويساعد السياسيين على خلق ظروف أفضل لترتيبات أمنية مستقبلية، مهدداً بضرب حزب الله في كل مكان.



في المقابل، قال شهود عيان إن هناك قصفاً مدفعياً إسرائيلياً وغارات على مدينة النبطية وبلدات كفررمان وشوكين وميفدون ومنطقة كفرجوز بقضاء النبطية جنوبي لبنان.



وأشاروا إلى وجود غارات أخرى نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدتي طيردبا ومعروب جنوبي لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن فرق الإنقاذ في الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثتي قتيلين من المنزل الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية في بلدة طيردبا بقضاء صور أمس، مؤكدة ارتفاع الحصيلة النهائية إلى قتيلين و5 جرحى.



وأشارت إلى أن هناك غارات على طريق عام طيردبا - صور بالقرب من مفرق شارنية، ما خلّف إصابات.



بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، إن إسرائيل قتلت وأصابت 11 طفلاً في المتوسط ​​كل 24 ساعة، خلال هجمات الأسبوع الماضي على لبنان.