يبحث مدرب المنتخب السعودي دونيس عن خارطة الأسماء الأساسية التي سيخوض بها أولى مواجهاته أمام منتخب الأوروغواي (الثلاثاء) 16 يونيو القادم، الساعة 1:00 صباحاً، ضمن مباريات المجموعة الثامنة في كأس العالم 2026، إذ سيبدأ «الأخضر» أولى مبارياته الودية أمام منتخب الإكوادور (الأحد) القادم، الساعة 2:30 صباحاً، على ملعب سبورتس إليستريند بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2026 في مدينة نيويورك، وسيجري المدرب دونيس مناورة كروية يركز من خلالها على الأسلوب الفني الذي سينتهجه أمام منتخب الإكوادور، واعتماد التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها اللقاء الودي المرتقب، في ختام المرحل الأولى من البرنامج الإعداد للمونديال القادم.



وتعتبر المواجهة بين منتخبي السعودية والإكوادور الثانية تاريخياً، إذ جمعتهما المواجهة الأولى في 23 سبتمبر 2022 بإسبانيا، ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وكان يشرف على تدريب الأخضر المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينارد.



وستتجه بعثة منتخبنا الوطني إلى مدينة أوستن في ولاية تكساس (الإثنين) القادم لبدء المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمونديال القادم، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين؛ (الأولى) أمام منتخب بورتوريكو (السبت) الـ6 من الشهر نفسه، الساعة 2:00 صباحاً، على ملعب Q2 في مدينة أوستن، و(الثانية) ضد منتخب السنغال (لأربعاء) 10 من الشهر ذاته، على ملعب نادي سان أنطونيو لكرة القدم في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، في ختام المعسكر الإعدادي لكأس العالم القادمة.



يُذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثامنة ضمن بطولة كأس العالم FIFA 2026™️، إلى جانب منتخبات إسبانيا، الأوروغواي، الرأس الأخضر.