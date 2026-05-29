واصل المنتخب السعودي تدريباته في مدينة نيويورك، استعداداً لمواجهة منتخب الإكوادور وديّاً غداً (السبت)، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام في إطار المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج الإعداد لكأس العالم 2026.



وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، إذ بدأت الحصة التدريبية بمران الإحماء، أعقبها مران التمرير، تلا ذلك مباريات مصغرة، قبل أن يطبّق اللاعبون تمارين تكتيكية.



على صعيد متصل، شهدت الحصة التدريبية مشاركة اللاعب سعود عبدالحميد بعد انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني، فيما اكتفى اللاعب عبدالرحمن الصانبي بتمارين استرجاعية عقب التحاقه بالمعسكر.



كما واصل اللاعب نواف العقيدي برنامجه التأهيلي الخاص بمتابعة الجهاز الطبي، ومنحه الوقت الكافي للعودة للتدريبات الجماعية قبل تقديم القائمة النهائية المشاركة في المونديال.



ويواصل الأخضر تدريباته، مساء اليوم (الجمعة)، بحصة على ملاعب مركز تدريب نادي نيويورك سيتي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.