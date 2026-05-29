اشترطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المكلفين الراغبين في طلب خطة تقسيط المبالغ الخاصة بـ«الزكاة وضريبة الدخل، أو ضريبة القيمة المضافة» سداد ما لا يقل عن 20% من إجمالي المبالغ المستحقة دفعة مقدمة عند التقديم على طلب التقسيط.



وطالبت الهيئة من المكلف الإقرار إلكترونياً بـ «عدم توفر سيوله مالية كافية لتسديد المبلغ المستحق بشكل كامل، وتزويد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بكشوفات حديثة لجميع حسابات الأنشطة البنكية إضافة إلى حساباته الشخصية، ومنح الهيئة صلاحية إلغاء خطة التقسيط عند تأخره عن سداد قسطين بشكل متتابع، وإلغاء خطة التقسيط عند ثبوت القدرة المالية لسداد كامل المبالغ المستحقة، مع سداد 20% من إجمالي المديونيات السابقة».



وسيتمكن مقدم الطلب من اختيار الفواتير المراد تقسيط مبالغها، مع إرفاق كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر، والبيانات المالية لآخر 3 سنوات، مع اختيار سبب طلب التقسيط، ومدى تكرار سداد المبلغ «شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي».