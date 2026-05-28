أصبح من الممكن تخيل فكرة مشاهدة فريق النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في أرضية الملعب وتواجد أسطورة التدريب بيب غوارديولا على الخط مدربا للفريق، خصوصا بعد تزايد التكهنات حول مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بعد نهاية رحلته التاريخية مع مانشستر سيتي وسط تقارير عالمية تؤكد وجود اهتمام سعودي قوي بالتعاقد معه.



وهو الوقت الذي يصادف إعلان نادي النصر عن رحيل مدربه البرتغالي جورجي جيسوس بعد موسم تاريخي مع الفريق حقق من خلاله بطولة دوري روشن للمحترفين.



وكان الصحفي الموثوق بن جاكوبس، قد أشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس بجدية إمكانية استقطاب غوارديولا مستقبلا، في إطار خطة إستراتيجية ترتبط بشكل مباشر بالتحضير لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.



يشار إلى أن بيب غوارديولا أعلن عن نيته الحصول على فترة راحة بعد مشوار امتد لـ10 في قيادة مانشستر سيتي، إلا أن عرضا سعوديا سواء لتدريب المنتخب السعودي أو محاولات جادة من النصر لكسب ود المدرب قد تجعله يغير رأيه ويعود للعمل في المشروع السعودي الكبير.



وتأتي فكرة تدريب بيب غوارديولا للأسطورة كريستيانو رونالدو -إن حدثت- لتضع اللمسة الأخيرة في مشوار مرصع بالألماس للمدرب الإسباني عقب أن كانت بدايته في التدريب بقيادة ليونييل ميسي مع برشلونة وهي الحقبة التي انتجت فريقا لا يُقهر واكتسح من خلالها الفريق الإسباني كافة البطولات وحقق السداسية التاريخية.