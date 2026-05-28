ثمن رئيس الحكومة اليمنية الدكتور شائع الزنداني الدعم السعودي العاجل المعلن الليلة الماضية بمبلغ 150 مليون دولار والمخصص لقطاع الكهرباء لدعم المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء، معربا عن تقدير الحكومة اليمنية والشعب للسعودية قيادةً وحكومةً وشعباً، على التوجيهات الكريمة بتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية. وقال بأن هذا الدعم العاجل يجسد عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين، ويعكس حرص قيادة السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبدعم ومتابعة مباشرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مساندة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته الإنسانية والاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصا مع تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي سيسهم بصورة مباشرة في تحسين كفاءتها التشغيلية، والتخفيف من معاناة المواطنين، ودعم استمرار الأنشطة التجارية والخدمية والحيوية. وقال بأن هذا الدعم يمثل استجابة سريعة للتعامل مع المتطلبات الملحة والعاجلة ويشكل امتدادا لكافة أشكال الدعم السعودي المقدم لليمن والذي لم يقتصر على الجوانب الإنسانية والإغاثية، بل امتد ليشمل دعم جهود التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وهو ما يعكس الدور المحوري للمملكة في دعم أمن اليمن واستقراره. وأضاف بأن الحكومة اليمنية تقدر الدور الحيوي الذي يضطلع به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، وما يمثله من نموذج فاعل للشراكة الأخوية والتنموية المستدامة. وكانت الحكومة اليمنية قد أصدرت بيانا بالتزامن مع الإعلان السعودي عن دعم عاجل مخصص لقطاع الكهرباء في اليمن جددت خلاله التزامها ببذل كافة الجهود لضمان الاستفادة المثلى من هذا الدعم، بما يحقق أهدافه في خدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، معبرةً عن اعتزازها بالمواقف الأخوية الثابتة للمملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.