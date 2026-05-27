كشف علماء من جامعة «موناش» الأسترالية نجاح علاج جيني جديد يُعطى عبر حقنة واحدة، ويهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم على المدى الطويل، بما قد يفتح آفاقاً جديدة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح العلماء أن النتائج استندت إلى تحليل بيانات 35 مريضاً ضمن تجربة سريرية أوسع تشمل ما يصل إلى 85 مشاركاً، جميعهم يعانون من ارتفاع وراثي في مستويات الكوليسترول الضار أو من أمراض القلب والأوعية الدموية. وأظهرت النتائج أن حقنة واحدة من العلاج التجريبي أسهمت في خفض مستويات الكوليسترول الضار بنسبة بلغت 62%، مع استمرار هذا الانخفاض لدى مجموعة من المرضى الذين خضعوا للمتابعة لمدة وصلت إلى 18 شهراً. ويعتمد العلاج على تقنية دقيقة لتعديل الجينات، إذ يتلقى المشاركون حقنة تحتوي على جزيئات مغطاة بطبقة دهنية واقية، تنتقل عبر مجرى الدم إلى الكبد، إذ تعمل على استهداف الجين المسؤول عن إنتاج الكوليسترول الضار وتعطيله. وأكد العلماء أن هذه التقنية قد تمثل تطوراً مهماً في مجال الطب الوقائي، إذ قد تقلل الحاجة إلى تناول الأدوية اليومية التقليدية، وتسهم في توفير حماية طويلة الأمد ضد النوبات القلبية والسكتات الدماغية، إلى جانب تخفيف الأعباء الصحية والمالية المرتبطة بالعلاج المستمر. يذكر أن الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد، ويحتاجها الجسم لبناء الخلايا، إلا أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) يؤدي إلى تراكم الدهون داخل الشرايين، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.