شهدت العاصمة العراقية بغداد جريمة مروعة هزت أوساط حي الغزالية، بعدما تحول خلاف اعتيادي على سلك كهربائي خاص بمولد أهلي إلى مشاجرة مسلحة عنيفة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة الأمن المحلي بحالة استنفار.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، فإن شرارة الحادثة بدأت بمشادة كلامية حادة بين خمسة أشخاص وصاحب مولد أهلي يزود الحي بالطاقة في منطقة الغزالية (غربي العاصمة)، بسبب خلاف على «واير سحب» (سلك توصيل). وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة؛ إذ تطورت المشاجرة اللفظية إلى مواجهة مسلحة وتبادل عنيف لإطلاق النار باستخدام المسدسات.

نهاية دموية وتدخل أمني حاسم

المواجهة المسلحة لم تنتهِ إلا بفاجعة؛ إذ أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل صاحب المولد وشخص آخر من الطرف الثاني في الحال، قبل أن تتدخل القوات الأمنية بقوة للسيطرة على الموقف وإيقاف نزيف الدماء في المنطقة.

وفور وصولها، فرضت الأجهزة الأمنية طوقاً محكماً حول مسرح الجريمة، وتمكنت من التحفظ على بقية أطراف المشاجرة واقتيادهم للاحتجاز. وفي غضون ذلك، نُقلت جثتا الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي، فيما باشرت السلطات تحقيقاً موسعاً للكشف عن الملابسات الكاملة للحادثة، تمهيداً لتقديم المتورطين إلى العدالة ومحاسبتهم وفقاً للقانون.