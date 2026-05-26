أثبتت دراسة حديثة للمعهد الكوري لعلوم الأرض (KIGام)، نُشرت في دورية Communications Earth & Environment، أن ارتطام الكويكبات بالأرض كان عاملاً رئيساً في نشأة الحياة البدائية وليس لمجرد الدمار.

وجاء هذا الاستنتاج بعد العثور على هياكل صخرية ميكروبية عتيقة تُعرف بـ«الستوماتوليت» مدفونة داخل فوهة نيزكية عمرها 42 ألف عام في كوريا الجنوبية.

3 أدلة حسمت الكشف التاريخي:

الينابيع الساخنة

أظهرت التحاليل وجود نسب عالية من عنصر «اليوروميوم» والكبريت، مما يثبت تحول الفوهة إلى بحيرة مياه حرارية دافئة ومثالية لنمو الميكروبات.

حاضنة ممتدة

أكد التأريخ بالكربون المشع أن هذه البيئة ظلت دافئة وصالحة لإنتاج الأكسجين لأكثر من 8000 عام.

خريطة طريق للمريخ

يفتح الكشف أفقاً جديداً لوكالات الفضاء للبحث عن آثار حياة بدائية مشابهة داخل الفوهات النيزكية على سطح الكوكب الأحمر.