تحوّل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى مادة دولية واسعة، حضرت فيها أسماء كريستيانو رونالدو وجورجي جيسوس وجواو فيليكس بوصفها مفاتيح القصة النصراوية الجديدة؛ قصة فريق استعاد اللقب بعد غياب، ولاعب أسطوري حقق أول دوري سعودي، ومدرب برتغالي أنهى مهمته بذهب واضح.



Reuters | الإنجليزية



قالت الوكالة إن كريستيانو رونالدو قاد النصر إلى لقب الدوري السعودي بعد الفوز على ضمك 4-1 في الجولة الأخيرة، بثنائية حاسمة، ليُنهي النصر الموسم بـ86 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال. وذكرت أن ماني افتتح التسجيل من ركنية جواو فيليكس، وأضاف كومان الهدف الثاني، قبل أن يحسم رونالدو المشهد بهدفين.



ESPN | الإنجليزية



ركّزت الشبكة على تصريح جورجي جيسوس، الذي قال إن مساعدة رونالدو على إضافة ألقاب جديدة كانت السبب الأساسي لقبوله تدريب النصر. وقدّمت ESPN التتويج من زاوية العلاقة بين المدرب البرتغالي والأسطورة البرتغالية، باعتبار اللقب هدفًا واضحًا منذ بداية المهمة.



talkSPORT | الإنجليزية



ذهبت إلى الجانب العاطفي، ووصفت دموع رونالدو بعد التتويج بأنها لحظة كاشفة لقيمة اللقب في مسيرته. وأشارت إلى أن النصر حقق لقبه الأول منذ 7 سنوات، وأن رونالدو وصل إلى لقبه الثامن على مستوى الدوريات المحلية.



AS | الإسبانية



عنونت الصحيفة الإسبانية بأن كريستيانو «أنهى اللعنة»، بعد أن حقق أول لقب مع النصر عقب سلسلة بطولات ضاعت منذ وصوله. وأبرزت وصوله إلى 973 هدفًا في مسيرته، وقدّمت اللقب بوصفه محطة تاريخية في طريقه نحو حاجز الألف هدف.



RTP | البرتغالية



قدّمت هيئة البث البرتغالية التتويج بوصفه نجاحًا برتغاليًا ثلاثيًا: جيسوس مدربًا، رونالدو حاسمًا، وجواو فيليكس حاضرًا في صناعة الهدف الأول. كما أكدت أن جيسوس غادر النصر بطلًا، وأن مستقبله سيُحسم خلال يونيو.



RTP | البرتغالية — مادة ثانية



أبرزت أن جيسوس حقق اللقب الـ24 في مسيرته، والسادس له في كرة القدم السعودية، بعدما قاد النصر إلى أول بطولة دوري له منذ سنوات. الصحيفة ربطت الإنجاز بسجل جيسوس الطويل في السعودية، لا بمباراة ضمك فقط.



The Guardian | الإنجليزية



قبل الحسم، قرأت الصحيفة مشهد المنافسة من زاوية أن نجاح رونالدو في رفع الدوري السعودي سيحمل قيمة رمزية كبيرة، لكنها أشارت إلى أن الفضل الفني الأبرز يعود إلى عمل جورجي جيسوس في بناء الفريق.



The Sun | الإنجليزية



فتحت ملف ما بعد جيسوس، وربطت رحيله بتكهنات حول إمكانية اجتماع رونالدو مستقبلًا مع روبرتو مارتينيز على مستوى النادي، في إشارة إلى أن التتويج فتح مباشرة سؤال المدرب القادم للنصر.



ESPN — جوائز الموسم



تناولت الشبكة زاوية مختلفة بعد التتويج، حيث أشارت إلى فوز جواو فيليكس بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي، رغم أن رونالدو كان حاسمًا في مباراة اللقب. هذه الزاوية منحت فيليكس حضورًا أكبر داخل قصة الموسم النصراوي.



الإعلام الدولي قرأ تتويج النصر عبر 5 زوايا رئيسية:



رونالدو حقق أول دوري سعودي، جيسوس أنجز المهمة وغادر بطلًا، جواو فيليكس ظهر كشريك مؤثر في المشروع، النصر أنهى سنوات الانتظار، والصحافة العالمية بدأت سريعًا في فتح ملف ما بعد البطولة: من يخلف جيسوس؟ وكيف يُدار مشروع البطل؟