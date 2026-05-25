يبدأ مدرب المنتخب السعودي تدريباته بقيادة جورجيوس دونيس في المعسكر الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيستمر حتى 10 من يونيو القادم، وذلك ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامج إعداد الأخضر للمشاركة في كأس العالم 2026.



ويسعى المدرب دونيس لتجهيز «الأخضر» للقاء الودي الأول أمام منتخب الإكوادور الأحد القادم الساعة 2:30 صباحاً على ملعب سبورتس إليستريتد بمدينة هاريسون في ولاية نيوجيرسي، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي في نيويورك.



وضمّت القائمة 29 لاعباً، هم: محمد العويس، نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالقدوس عطية، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، جهاد ذكري، علي لاجامي، حسن كادش، محمد أبوالشامات، علي مجرشي، متعب الحربي، نواف بوشل، زكريا هوساوي، محمد كنو، عبدالله الخيبري، زياد الجهني، ناصر الدوسري، مصعب الجوير، علاء آل حجي، سالم الدوسري، خالد الغنام، أيمن يحيى، سلطان مندش، صالح أبوالشامات، فراس البريكان، عبدالله آل سالم، صالح الشهري، عبدالله الحمدان.



وتخلف النجم سعود عبدالحميد عن مرافقة بعثة المنتخب السعودي. وبحسب بيان الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتواجد اللاعب في العاصمة الهولندية أمستردام برفقة أسرته لعقد قرانه، فيما تعرّضت مركبته الخاصة لحادثة سرقة ما أدى إلى فقد مقتنياته الشخصية، من بينها جواز السفر، ما تسبب في تأخر انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً لكأس العالم FIFA 2026، وذلك لعدم تمكنه من الوصول إلى العاصمة الرياض اليوم (الإثنين) وفق الحجز المؤكد. ويتابع اتحاد القدم بالتنسيق مع وزارة الرياضة مجريات التحقيق في القضية، إلى جانب المتابعة مع سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا، لاستخراج الوثائق اللازمة.



وسيدخل المنتخب السعودي في الـ10 من يونيو القادم مرحلة البطولة، إذ ستتخذ بعثة «الأخضر» من مدينة أوستن مقراً رئيسياً لها خلال المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.