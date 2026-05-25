في ليلةٍ نصراويةٍ كبيرة، تُوّج النصر ببطولة الدوري بعد موسم طويل وصعب، قدّم فيه الفريق شخصية البطل، وحضر فيه الجمهور كقوة لا تهدأ. في هذا الحوار، يتحدث نائب رئيس نادي النصر خالد الوليد المالك عن معنى التتويج، وقيمة الجمهور، وصعوبة النسخة، ورسالة الوفاء لكل نصراوي.



• بداية.. ماذا تقول لكل نصراوي بعد هذا التتويج الكبير؟



•• أقول لكل نصراوي: مبروك من القلب. هذه البطولة لكم، لجمهور النصر العظيم، لكل من حضر وساند وآمن بالفريق من أول جولة حتى لحظة التتويج. النصر عائلة واحدة، وما تحقق اليوم هو ثمرة عمل جماعي كبير داخل النادي وخارجه.



• كيف تصف شعورك في ليلة التتويج؟



•• شعور لا يوصف. أنا سعيد جدًا بهذا الفرح النصراوي الكبير، وسعيد أكثر بجمهورنا الغالي الذي كان حاضرًا بقلبه وصوته ووفائه. التعب كان كبيرًا، والموسم كان صعبًا، لكن لحظة رفع الكأس تنسيك كل التفاصيل الصعبة.



• هل ترى أن هذه النسخة من الدوري كانت الأقوى؟



•• نعم، هذه من أقوى نسخ الدوري، وربما الأصعب منذ انطلاق دوري المحترفين. المنافسة كانت عالية، والضغوط كبيرة، وجودة الفرق ارتفعت بشكل واضح. النصر لم يحقق دوريًا عاديًا، حقق بطولة في موسم استثنائي، وسط تحديات فنية وذهنية وإعلامية وجماهيرية كبيرة.



• ما الذي ميّز النصر هذا الموسم؟



•• النصر كان حاضرًا بشخصية البطل. في أغلب مراحل الموسم، كان النصر متصدرًا أو في قلب الصدارة، ويمكن القول إن الفريق قضى نحو 90٪ من الموسم في موقع المنافس الأول. هذا يعكس ثباتًا كبيرًا، وعملًا فنيًا واضحًا، وروحًا عالية من اللاعبين.



• ماذا تقول للجهاز الفني واللاعبين؟



•• أقول لهم: شكرًا. الجهاز الفني قدّم عملًا كبيرًا، واللاعبون تحملوا الضغط والمسؤولية، وقدموا موسمًا يليق باسم النصر. البطولة لا تأتي بالصدفة، تأتي بالانضباط، والعمل، والإيمان، والتضحية.



• وماذا عن دور الإعلام والجمهور؟



•• الإعلام النصراوي كان جزءًا من المشهد، والجمهور كان القوة الأكبر. جمهور النصر يستحق الشكر والتقدير؛ وقف مع الفريق في كل الظروف، صنع الفارق في المدرجات، وكان سندًا حقيقيًا للنادي. أقول لهم: شكرًا لكم، ومبروك لكل نصراوي.



• رسالتك الأخيرة بعد هذا التتويج؟



•• النصر اليوم لا يحتفل ببطولة فقط، النصر يحتفل بوحدة عائلته، بجمهوره، برجاله، ولاعبيه، وبكل من عمل من أجل هذا الكيان. مبروك لكل نصراوي، والقادم أجمل بمشيئة الله.



- انفوجرافيك:



01 | عائلة واحدة



النصر منظومة واحدة؛ إدارة، جهاز فني، لاعبون، إعلام، وجمهور.



02 | جمهور عظيم



سعيد بجمهورنا الغالي.. أنتم سند الفريق ووقود البطولة.



03 | موسم صعب



التعب كان كبيرًا، والموسم صعبًا، والبطولة جاءت بقدر التحدي.



04 | أقوى نسخة



النصر تُوّج في أصعب دوري منذ انطلاق دوري المحترفين.



05 | صدارة البطل



الفريق بقي في موقع الصدارة نحو 90٪ من الموسم.



06 | شكر مستحق



شكرًا للجهاز الفني، شكرًا للاعبين، شكرًا للإعلام، شكرًا لجمهور النصر.