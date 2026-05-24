هنّأ محافظ الجبيل منصور بن زيد الداود، طلاب وطالبات المحافظة الفائزين بجوائز ومراكز متقدمة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف 2026»، الذي أُقيم أخيرا في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيدًا بما حققوه من إنجاز علمي يعكس تميز أبناء الوطن وقدرتهم على المنافسة العالمية.

وأكد «الداود» أن ما حققه الطلاب والطالبات من تفوق وتميز يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع التعليم ورعاية الموهوبين، ونتاجًا للاهتمام والمتابعة المستمرة من أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ونائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بما يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ونوّه محافظ الجبيل بما قدمه الطلاب والطالبات من مشاريع وابتكارات نوعية حصدت التقدير على المستوى الدولي، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا التميز الذي يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية.

كما قدم شكره وتقديره لإدارات المدارس والمعلمين والمعلمات وأسر الطلاب والطالبات، نظير جهودهم في دعم ورعاية الموهوبين وتهيئة البيئة المحفزة للإبداع والابتكار، متمنيًا للفائزين والفائزات دوام التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم.